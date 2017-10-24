В Псковской области просчитают риски неисполнения бюджета

Псков, , 18:04 — REGNUM Бюджет Псковской области на 1 октября 2017 год получил 17,5 млрд рублей доходов, из которых собственные доходы составляют 10,8 млрд рублей. Как сообщила сегодня, 24 октября, на заседании областной администрации вице-губернатор — начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова, исполнение по доходам к аналогичному периоду 2016 года составило 105%, по налоговым и неналоговым доходам — 103%.

Расходы областного бюджета на 1 октября 2017 года превысили доходы на 1,6 млрд рублей и достигли 19,1 млрд рублей (105% по отношению к аналогичному периоду 2016 года).

По словам Бариновой, затраты связаны со строительством перинатального центра и школ в Пскове и Великих Луках, реконструкцией сельских домов культуры, денежными выплатами на рождение третьего ребенка и другими социальными расходами.

«Просроченной задолженности по долговым обязательствам область не имеет», — подчеркнула Татьяна Баринова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, на какой процент исполнения бюджета можно рассчитывать к концу года при имеющемуся на 1 октября исполнении на 67%.

«На 96% при пессимистическом прогнозе и 99% при оптимистическом Всё зависит от налоговых поступлений в связи с выплатой заработной платы предприятиями региона в конце года», — заявила Баринова.

Ведерников попросил подготовить подробный анализ возможных рисков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские власти рассчитывают до конца года получить дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета — региону не хватает около 580 млн рублей. При этом объём государственного долга Псковской области к 1 сентября 2017 года достиг 15,5 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков, 7,1 млрд рублей — бюджетные кредиты.

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