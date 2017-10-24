Путин: Инфляция снизилась до рекордного уровня за всю историю России

Москва, , 19:46 — REGNUM Уровень инфляции в России достиг рекордно низких показателей за всю историю России и по состоянию на 16 октября составил 2,7% в годовом выражении, заявил 24 октября президент России Владимир Путин, выступая на форумеВТБ «Россия вперед!»

«Это позволяет рассчитывать, что по итогам года инфляция будет ниже целевого ориентира в 4%», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на форме ВТБ отмечал, что политика Центробанка по таргетированию инфляции оправдана. По его словам, практически во всех странах регуляторы таргетируют инфляцию и, на первый взгляд, такая политика кажется чрезмерной.

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Российской экономике с ее особенностями структуры угрожают многие риски. Поэтому Путин одобрил осторожную политику Банка России.

Напомним, 15 сентября на заседании совета директоров Центробанка было принято решения о снижении ключевой ставки на 0,5 пункта до 8,5%.

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