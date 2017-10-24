Как чиновники Ростова-на-Дону полюбили врать на каждом шагу

Ростов-на-Дону, , 17:57 — REGNUM Рост платы за проезд в Ростове-на-Дону уже неоднократно становился предметом недовольства и возмущения горожан. В частности, пассажиры недоумевают, почему они вдруг должны платить 24 рубля за грязный транспорт, поломанные сидения, при этом терпеть хамство со стороны водителей, да ещё и рисковать жизнью, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Недавно и вовсе на чиновников Ростова-на-Дону обрушился шквал жалоб от горожан. Пассажиры сообщали о различных нарушениях со стороны водителей. Так, один из хитрых водителей автобусов выключил валидатор и потребовал от пассажиров платы за проезд по полному тарифу (напомним, что обладателям пластиковых транспортных карт предоставлены льготы). И это при том, что сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарёв ранее заверял:

«Если пассажир хочет оплатить поездку транспортной картой и валидатор не работает — проезд осуществляется бесплатно».

Теперь же поступили новые вводные. Так, если в транспорте не работает терминал безналичной оплаты проезда, надо платить наличными деньгами, но по тарифу для «безнала». Об этом сообщается в группе «Ростовский городской транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

"Сообщаем, что в соответствии с пп. 1.2.4. раздела 1 постановления правительства Ростовской области от 23.08.2012 №783 (ред. от 6.11.2015) «Об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», при наличии в муниципальном образовании тарифов, дифференцированных в зависимости от видов оплаты (наличный и безналичный расчет) и (или) количества поездок, перевозка пассажиров транспортными средствами, оборудованными неработающими устройствами безналичной оплаты проезда, осуществляется по тарифу, установленному за разовую поездку пассажира для безналичного расчета», — сказано в официальном ответе департамента транспорта.

В адрес чиновников, которым понравилось в последнее время обманывать людей (О том, как чиновники обвели вокруг пальца погорельцев, читайте в материале Чиновничий произвол на пепелище), уже посыпались обвинения.

«Слова Кушнарёва о бесплатном проезде при неработающем терминале безналичной оплаты за проезд — просто слова», «Массово вырубаем валидаторы», «А если у пассажира будет только карточка, а наличных нет, тогда пешком?» — задаются вопросом интернет-пользователи.

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Ранее по теме: Вопреки протестам и здравому смыслу: в Ростове-на-Дону подорожал проезд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону подорожал сразу на четверть. С 1 октября пассажиры готовят к оплате проезда на 5 рублей больше. Ранее таких резких скачков тарифа на пассажирские перевозки в городе-миллионнике не было. Теперь вместо 19 рублей поездка в автобусах и маршрутных такси стоит 24 рубля. Льготы предусмотрены только для держателей транспортных карт — 20 рублей. Но воспользоваться льготой можно только в автобусах, в которых установлены валидаторы. В маршрутных такси установка аппарата не предусмотрена.

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