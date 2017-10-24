Сбытовики накопили миллиард долгов перед «Новгородэнерго»

Великий Новгород, , 17:48 — REGNUM Перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» накопилось 1,2 млрд долгов за услуги по передаче электрической энергии, при этом значительная часть задолженности образовалась у сбытовых компаний. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 октября, в пресс-службе филиала, самый крупный долг — 477,7 млн рублей — у гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Новгородской области ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

Из этой суммы 117 млн рублей — задолженность, оспариваемая компанией в судах.

«В Карелии работает филиал этой же компании, и там с «ТНС энерго» никаких поблем не возникает. При этом в Карелии мы являемся «котлодержателем» — аккумулируем весь денежный поток платежей за электроэнергию, то есть являемся гарантом расчётов со всем энергорынкам», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 24 октября, на пресс-конференции генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.

По его словам, для борьбы с крупными долгами сбытовиков в Вологде сетевая компания перевела значительную часть потребителей на прямые договора, и, по словам Летягина, за год задолженность сократилась на 700 млн рублей до нынешних 300 млн рублей. В Архангельской области в отношении руководства сбытовой компании был инициирован ряд уголовных дел.

Александр Летягин заявил, что и в Новгородской области порядок с неплатежами будет наведён — в течение полугода. По его словам, до 1 января 2018 года существенное количество крупных потребителей в регионе будет переведено на прямые договора.

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» также сообщил о том, что в Госдуму внесён законопроект о лицензировании сбытовой деятельности, что, по его словам, «существенным образом облегчит жизнь сетевым компаниям, позволит собрать объём задолженности и дофинансировать инвестиционные программы».

Отметим, что в настоящее время задолженностью «ТНС энерго Великий Новгород» перед «Новгородэнерго» занимаются правоохранительные органы: сбытовая компания подозревается в нецелевом использовании 350 млн рублей, предназначенных для оплаты услуг распредсетевой организации.

В числе наиболее крупных должников также ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (421,8 млн рублей), АО «Новгородоблэлектро» (249 млн рублей), ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (25,4 млн рублей), ОАО «Оборонэнергосбыт» (19,3 млн рублей). В «Новгородэнерго» заявляют, что дефицит денежных средств ведёт к существенным рискам в деятельности компании, ставя под угрозу в том числе качественное исполнение ремонтной программы, от которой напрямую зависит надёжность энергоснабжения потребителей области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2013 года гарантирующим поставщиком электроэнергии в Новгородской области была компания ОАО «Новгородоблэнергосбыт», которая накопила более 800 млн рублей задолженности и была лишена статуса гарантирующего поставщика.