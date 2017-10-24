Воробьев: В Подмосковье до конца года сдадут восемь долгостроев

Красногорск, , 17:38 — REGNUM В Московской области до конца 2017 года будут наконец-то завершены восемь долгостроев, и ранее обманутые дольщики смогут получить жилье. Об этом сегодня, 24 октября, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, до конца 2017 года будут сданы порядка восьми объектов-долгостроев, и власти региона вручат 2 тыс. ключей тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Каждому человеку окажем максимальную поддержку и помощь», — сказал Воробьев.

Ранее сегодня губернатор Московской области принял участие в пленарном заседании всероссийского совещания «Организация исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории субъектов РФ в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве».

По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, речь идёт о следующих жилых комплексах: «Западные ворота столицы» в Одинцовском районе, «Борисоглебский» в городе Раменское, ЖК «Видное» в Ленинском районе, ЖК «Богородский» в Ногинске, ЖК «Алексеевская роща-2» в Балашихе, а также трёх объектах, брошенных застройщиком «Су-155», в Звенигороде, Домодедове и Балашихе.

«Власти уделяют предметное внимание решению проблем дольщиков, и сегодня, в частности, мы вручили ключи дольщикам «Су-155». Эта работа ведется совместно с федеральным правительством и Минстроем РФ», — сказал Воробьев.