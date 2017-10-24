«Жадных и неопрятных» перевозчиков Симферополя будут наказывать рублём

Симферополь, , 17:36 — REGNUM Власти крымской столицы хотят ввести административную ответственность за плохое состояние маршруток и отказы водителей бесплатно возить льготников. Об этом 24 октября на оперативно-хозяйственном совещании в городской администрации сообщила руководитель управления транспорта и связи столицы Анастасия Лавринова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российским законодательством, регламентирующим деятельность пассажирского транспорта, не предусмотрена административная ответственность за безосновательный отказ в льготном проезде, нарушение графиков движения, схем маршрута и неудовлетворительное состояние транспортного средства. Управлением транспорта подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон Республики Крым №117, с дополнением санкциями за вышеуказанные нарушения», — уточнила специалист.

Она также отметила, что владельцев маршрутных такси за нарушения будут наказывать штрафами.

«Их размер пока обговаривается на уровне Госсовета РК, к концу недели будут озвучены суммы», — подчеркнула Анастасия Лавринова.

Напомним, что на сегодняшнем заседании крымского правительства глава РК Сергей Аксёнов дал администрации Симферополя и республиканскому министерству транспорта неделю на то, чтобы отладить схему движения общественного транспорта в крымской столице.

«Я дал ещё неделю на приведение в порядок схемы борьбы с пробками и формирования транспортного сообщения, в том числе соблюдения расписания движения маршрутных автобусов. Это касается и городских властей, и министерства транспорта», — заявил прессе Аксёнов.

До этого министр транспорта РК Игорь Захаров предлагал привлекать к уголовной ответственности автоперевозчиков, которые не выходят на маршруты после 20:00.

Помимо прочего, как сообщало ИА REGNUM, власти Симферополя сетуют на то, что городской бюджет терпит убытки от деятельности штрафстоянок, планируя вместо новых бесплатных парковок для людей добиваться ещё большего роста и так не слишком низких тарифов за штрафплощадки.