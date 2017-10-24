Эксперты опасаются «теневого майнинга»

Москва, , 17:30 — REGNUM Введение налогообложения на майнинг будет фактические означать легализацию этой деятельности, а также легализацию добытых цифровых активов, то есть криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев.

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству и Центробанку РФ продумать и законодательно закрепить статус криптовалют, технологии блокчейн, а также разработать налог на «майнинг» (добычу виртуальной валюты). Соответствующие инициативы должны быть разработаны и приняты до 1 июля 2018 года, говорится на сайте Кремля.

«В РФ о легализации майнинга заговорили относительно недавно, и эти разговоры дошли до правительственного уровня, на котором всерьез задумались о дополнительной статье дохода от майнинговых ферм в государственную казну», — отметил Михеев.

Однако сама по себе идея достаточно противоречивая. С одной стороны, считает Михеев, ее реализация принесет выгоду как самим майнерам, так и государству. Так, заниматься добычей криптовалюты можно будет легально, не опасаясь уголовного преследования при получении валютной выручки из-за рубежа.

«Сейчас выручка поступает на расчетные счета субъекта хозяйствования. Российский банк, как агент валютного контроля, может в связи с этим потребовать предоставить документы, подтверждающие основания зачисления денежных средств в валюте. При этом их невозможно предоставить, поэтому банк может на законных основаниях «заморозить» валютную выручку от продажи «криптоденег». После того, как эта ситуация благодаря легализации майнинга уйдет в прошлое, государство сможет контролировать эти денежные потоки и получит дополнительный источник поступлений в казну», — объясняет Михеев.

Однако, считает он, часть непрофессиональных майнеров из-за введения налогов может уйти в серую зону, где они смогут скрывать добытую криптовалюту.

«В целом воздействие налога на майнинг будет скорее положительным, и майнеры — как те, которые занимаются этим сейчас, так и новые, — смогут легально выполнять эту работу, а инвестиции в майнинг станут более безопасными и увеличатся в объеме», — предполагает Михеев.