Александр Никитин держит на личном контроле строительство школ в регионе

Тамбов, , 17:22 — REGNUM Обновление образовательной инфраструктуры находится под личным контролем главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. По его поручению курирующие сферы образования и строительства вице-губернаторы регулярно проводят выездные совещания на строительных площадках. Вчера вице-губернатор Арсен Габуев проинспектировал ход работ по реконструкции и расширению Оборонинской школы в Мордовском районе. Здесь проложили все необходимые коммуникации, утеплили стены школьных корпусов и в ближайшее время приступят к отделочным работам. Вице-губернатору показали, как продвигаются работы внутри здания. Уточнили, что школа будет оформлена в бело-синей цветовой гамме с вкраплениями желтого.

«Основное — это сделать полную диагностику, посмотреть, где что не соответствует действительности. То есть мы смотрим все узлы, все элементы, продиагностировали, посмотрели, что надо менять, потому что вопрос очень тонкий, мы понимаем, что нам нужно сдать здание, которое должно прослужить долгие годы», — сказал Арсен Габуев.

На территории школы уже полным ходом идут работы по благоустройству, начались работы по строительству мини-стадиона. Это учебное заведение станет новым образовательным комплексом «Школа «Политех плюс». Планируется, что в нем будут реализованы самые современные архитектурные подходы, технологии обучения и воспитания, соответствующие требованиям национальной инициативы «Наша новая школа». В проекте учтены требования программы «Доступная среда» — в здании есть лифт, сделаны пандусы, подъездные пути. Школа будет введена в эксплуатацию в декабре этого года.

Строительство новых школ — ключевая задача, которую поставил президент страны Владимир Путин перед системой образования страны. Тамбовская область — в числе лидеров этого года в России по количеству созданных новых ученических мест — 2725. К 2025 году в регионе запланировано построить около 30 современных школ. Новые учебные заведения строятся сегодня в городах Рассказово и Мичуринск.