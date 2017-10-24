Путин: Курс рубля стабилизировался

Москва, , 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обменный курс рубля в настоящее время стабилизировался. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 октября, в ходе форума «Россия зовёт!».

«Приток капиталов и восстановление объёмов внешней торговли укрепляют платёжный баланс страны, растут золотовалютные резервы России, стабилизировался обменный курс рубля», — рассказал Путин.

Он рассказал, что международные резервы Банка России на начало 2017 года составляли $377 млрд, а по состоянию на 13 октября составили $427 млрд.

Кроме того, Путин отметил необходимость придать российской экономике дополнительную динамику и существенно повысить её эффективность.

Также Путин констатировал, что нынешние темы экономического роста в России явно недостаточны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Максим Орешкин подчеркнул, что снижение курса рубля фактически уже произошло и каких-то резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать в ближайшее время.