Бюджет Литвы-2018 антиконституционный, по мнению консерваторов

Вильнюс, , 17:01 — REGNUM Члены литовского парламентского комитета по бюджету и финансам, консерваторы Андрюс Кубилюс и Миколас Маяускас обратились в Госконтроль с просьбой оценить соответствие принципов, которых придерживалось правительство при подготовке проектов бюджета на 2018 год, правовым актам, устанавливающим требования фискальной дисциплины, в первую очередь Конституционному закону об осуществлении фискального соглашения, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 октября, в канцелярии Сейма Литвы.

Маяускас отметил: «Или законы соблюдает каждый министр финансов, или нужно менять законы и предложить такие правила фискальной дисциплины, которых будет придерживаться каждая политическая власть, и, самое главное, соблюдение которых не позволит хозяйству «раскалиться».

По его мнению, правило, ограничивающее рост расходов, в представленном бюджете игнорируется, потому что правительство утверждает, что видит основание воспользоваться оговоркой, предусмотренной во 2 пункте 3 части 3 статьи («предусмотренный сдвиг показателя баланса сектора власти положительный и составляет как минимум 1% от ВВП»).

В пояснительном документе отмечается, что положительный сдвиг подсчитан от результата 2017 года, представленном в программе стабильности 2017 года (-0,4% от ВВП). Но правительство, представляя бюджет, также утверждает, что предусмотренный результат 2017 года будет близок к 0−0,1% от ВВП, то есть примерно на 0,5% больше, чем прогнозировалось в программе стабильности.

«Хотя Конституционный закон четко не определяет, от чего подсчитывается упомянутое минимальное улучшение в размере 1% от ВВП, по нашему мнению, выбор правительства считать его от числа, указанного в программе стабильности, особенно надеясь на такой результат во время представления бюджета, является попыткой манипулировать установками Конституционного закона и не соответствует установленной в нем сути ограничений», — отмечают авторы обращения.

Программа стабильности — документ правительства, который подготавливается весной. Несмотря на то, что он представляется парламентским комитетам, он не обладает никакой правовой силой, чтобы мог бы считаться подходящей точкой отсчета. Практика показывает, что фактические показатели дефицита за конкретный год нередко отличаются от соответствующих данных, указанных в программе стабильности, и довольно сильно.

По словам авторов обращения, министр финансов по время подготовки проекта бюджета комментировал, что такой подсчет чуть ли не согласован с Еврокомиссией. Но за применение национальных правовых актов несут ответственность национальные учреждения, а Конституционный закон не предусматривает такого подсчета и не дает министру финансов права предусматривать это в правовом акте более низкого уровня по принципу верховенства правовых актов.

«Сегодня рост цен — это самая большая забота жителей, а в условиях еврозоны у Литвы есть только одно эффективное средство гарантировать стабильность цен — это бюджетная политика. Поэтому нас беспокоит небрежный взгляд правительства и министра финансов на формирование бюджета и появившийся в связи с этим неуправляемый рос цен», — обобщил консерватор Маяускас.