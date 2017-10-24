Игорь Руденя призвал уйти от «ямочного ремонта» региональной экономики

Тверь, , 16:57 — REGNUM Проект прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2018 и плановый период 2019—2020 годов был представлен 24 октября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

«Наши приоритеты в экономике — это промышленное производство, сельское хозяйство, туристическая индустрия, поддержка малого и среднего бизнеса. Индикатором успешного развития этих направлений является количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере, повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Тверского региона», — обозначил Игорь Руденя.

Отметим, что в 2016 году в Тверской области индекс промышленного производства превысил средний по стране и составил 104,3%, темпы роста в аграрной отрасли составили 108,2%. По индексу физического объёма инвестиций в основной капитал Верхневоложье заняло первое место в ЦФО с показателем 113,5%. Валовой региональный продукт в 2016 году составил362,6 млрд рублей при индексе физического объёма в 100,1%.

В 2017 году, по данным облправительства, также отмечается наметившаяся ранее тенденция к инвестиционному росту. В текущем году ожидается ВРП в 385 млрд рублей с ростом в 100,4%.

К 2020 году, как прогнозируется, индекс промышленного производства в регионе должен вырасти до 106,4%, в сельском хозяйстве — до 104,9%. Объем ВРП к 2020 году прогнозируется до 462 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что достижение прогнозных значений позволит решать и ключевой вопрос улучшения демографии, в том числе через повышение рождаемости, увеличение процента молодёжи в региональной экономике. Все показатели прогноза будут оцифрованы в разрезе отраслей, а также муниципальных образований и станут основой для оценки эффективности деятельности глав городов и районов Тверской области.

«Планируя развитие региона в целом, мы должны видеть каждый муниципалитет и понимать динамику его развития», — сказал Игорь Руденя.

По итогам обсуждения вопроса губернатор дал поручения членам областного Правительства по актуализации прогноза, развитию промышленного сектора и повышению качества жизни граждан.

«Необходим выверенный план развития региона на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ремонта» региональной экономики, нужно начать стратегически двигаться по намеченному пути», — подчеркнул Игорь Руденя.

Выполнение заявленных в прогнозе целей на территориях будет контролироваться ежеквартально, на региональном уровне — каждые полгода.