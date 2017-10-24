Посол США: Nord Stream-2 лишит Украину ежегодных доходов в 3% ВВП

Киев, , 16:40 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется транспортировать через Балтийское море, приведёт к потере Украиной доходов от транзита, эквивалентных 3% ВВП страны. Об этом 24 октября заявила посол США на Украине Мари Йованович на конференции Oil & Gas 2017 в Киеве.

«Северный поток-2» снизит транзит газа через Украину и лишит Украину $2,7 млрд в год, или 3% ВВП», — приводит слова американского посла УНИАН.

Потерями для Киева грозит и запуск ещё одного российского проекта — газопровода «Турецкий поток», который в настоящее время прокладывается по дну Чёрного моря.

В сентябре глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что строительство «Турецкого потока» будет иметь крайне негативные последствия для газотранспортной системы Украины, так как сделает невостребованной её южную линию.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину, заключённый между «Нафтогазом» и «Газпромом», истекает в конце 2019 года.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена продлевать действие контракта. Тем не менее в начале сентября в Минэнерго России сообщили о готовности обсуждать с Украиной сохранение части транзита газа через её территорию при наличии более выгодных условий, чем поставки по новым газопроводам «Северный поток-2» и «Турецкий поток».