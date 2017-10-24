Тверские экскаваторы востребованы в России и за ее пределами – Руденя

Тверь, , 16:39 — REGNUM На ЗАО «Тверской экскаватор» стартовало серийное производство тяжелых гусеничных экскаваторов. На новой сборочной линии теперь выпускают машины моделей ТX270 и ТХ300. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 октября в пресс-службе правительства Тверской области.

«Эта техника будет широко востребована в строительстве, при реализации дорожных и коммунальных проектов не только в Тверской области, но и за ее пределами. А стабильная загрузка производства обеспечит современными рабочими местами тверских специалистов», — прокомментировал старт нового производства губернатор Игорь Руденя.

Сейчас на предприятии продолжается процесс реструктуризации производства и расширения модельного ряда экскаваторов. Новая техника предназначена для разработки грунтов I—IV категорий, в том числе глины, сезонно промерзающих грунтов и др. Экскаваторы демонстрируют высокую производительность, более эргономичны, улучшено рабочее место машиниста.

«Тенденция приобретения техники российского производства набирает обороты. Мы видим большие перспективы в плане экспорта экскаваторов. Считаем, что сможем экспортировать наши экскаваторы в страны Ближнего Востока, Азии и Африки», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек на торжественном мероприятии, посвященном старту серийного производства новой техники.

Генеральный директор ООО «РМ-Терекс» Кирилл Эпштейн отметил, что открытие производство дало региону 50 рабочих мест, и в планах — расширение продуктовой линейки и создание дополнительных вакансий.

Особенно предприятие сегодня заинтересованно в молодых специалистах — налажено взаимодействие завода с тверскими вузами, а также Тверским колледжем имени А.Н. Коняева, технологическим и политехническим колледжами.

ЗАО «Тверской экскаватор» входит в компанию «РМ-Терекс», совместное предприятие корпорации «Русские машины» и TerexCorporation. Завод специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники, производит колесные и гусеничные экскаваторы, вилочные и индустриальные погрузчики. Продукция предприятия используется в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, коммунальном и лесном хозяйстве, горнодобывающей отрасли.