Врио главы Дагестана Владимир Васильев взялся за налоги

Махачкала, , 16:33 — REGNUM Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Каспийск» в Дагестане смогут не платить налоги на имущество организаций в течение 10 лет. Такие преимущества им будут даны, в случае, если парламент Дагестана примет законопроект о льготах для них, который внес на рассмотрение депутатов врио главы региона Владимир Васильев. Об этом ИА REGNUM 24 октября сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана

Кроме того, одной из первых мер, с которых новый руководитель субъекта предлагает начать оздоровление экономики республики, станут такие льготы для резидентов ТОР, как установление ставки налога на прибыль организаций в части, поступающей в республиканский бюджет Дагестана, в размере 5% в течение первых пяти лет и 10% — с шестого по десятый год. Экономия для бизнеса существенная — в настоящее время налог на прибыль для резидентов ТОР «Каспийск» составляет 18%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ТОР «Каспийск» в Дагестане была создана в марте 2017 года решением правительства РФ. В течение 10 лет режим территории опережающего развития будет действовать на территории города Каспийск для тех компаний, которые станут ее резидентами. Благодаря поддержке Фонда развития моногородов в город в течение трех лет должно быть привлечено порядка 2,4 млрд рублей инвестиций.

Среди условий, которые необходимы компаниям для получения статуса резидента ТОР, объем вложений не менее 5 млн рублей и создание не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности. Первыми претендентами на получение этого статуса стали Кизлярский электромеханический завод, завод «Дагдизель», компания по выпуску деревообрабатывающего производства.

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По мнению экономиста из Дагестана Халила Халилова, которое он высказал ИА REGNUM, когда постановление о ТОР было только подписано Дмитрием Медведевым, налоговые льготы, предоставляемые для резидентов ТОР «Каспийск», не особенно интересны дагестанцам, потому что в республике и так низкая налоговая нагрузка. Поэтому основными резидентами созданной ТОР станут резиденты из других регионов России.