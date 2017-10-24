Камский мост в Удмуртии может «съесть» бюджетные средства

Ижевск, , 16:10 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе ежегодного инвестиционного форума ВТБ-капитал «Россия зовёт!» прокомментировал перспективы практики реализации проектов государственно-частного партнерства на примере строительства мостовых переходов через Каму и Буй.

Проект стал одним из самых масштабных в республике за последние несколько лет. Кроме того, с его реализацией был связан коррупционный скандал, стоивший своего поста и свободы бывшему главе республики, сообщает ИА REGNUM.

Сейчас Бречалов называет строительство мостов через Каму и Буй «проектом будущего». Однако в краткосрочной перспективе, предрёк глава республики, мосты станут дополнительной нагрузкой для регионального бюджета в связи с ошибками в расчетах по прогнозному графику.

При этом, считает глава Удмуртии, если учесть возможности новых мостов в системе глобальных транспортных потоков, в будущем можно будет значительно повысить транзитный потенциал региона.

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«Реально сократить текущие маршруты на перспективных направлениях «Москва — Уфа — Екатеринбург», «Москва — Елабуга — Ижевск — Екатеринбург» и «Киров — Ижевск — Уфа» на 250 км, 180 км и 150 км соответственно. На мой взгляд, повышение скорости обмена информацией, скорости и ёмкости грузопотока, мобильности граждан — это и есть основная цель таких концессионных проектов», — отметил Бречалов.

В настоящее время республика планирует проанализировать трафик и провести его оптимизацию, что даст возможность минимизировать последствия ошибок в расчетах при прогнозировании социально-экономического эффекта от проекта.

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Бречалов подчеркнул, что пример Удмуртии и строительство мостовых переходов доказывает, что при реализации проектов ГЧП большая ответственность ложится на каждого из участников на всех этапах.

Напомним, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы будут из республиканского бюджета.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, изначально срок сдачи проекта был намечен на сентябрь 2016 года. Сдача объектов в эксплуатацию неоднократно переносилась в связи с финансовыми трудностями, возникшими у концессионера.

В процессе строительства мостовых переходов через реки Кама и Буй неоднократно устанавливался и тариф на проезд. Взимать плату с водителей при использовании мостов начали с 26 августа 2017 года. Теперь в силу готовится вступить уже новый, повышенный тариф, с 1 ноября. Стоимость проезда по мосту через Каму практически не изменится, а вот через Буй и при использовании обоих мостов вырастет на 6%—29,6%.

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