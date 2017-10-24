Президент РФ встретился с участниками национальной сборной WorldSkills

Москва, , 16:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной WorldSkills, которые в понедельник вернулись из Абу-Даби, привезя с собой шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали и 21 медальон за профессионализм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в минувший четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.

«Мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из важнейших наших направлений. Правительство, соответствующие структуры все это учитывают, все эти тенденции современные учитывают, как идет ваша подготовка, с тем чтобы в колледжах, соответствующих средних, а потом в высших учебных заведениях вносить соответствующие коррективы в подготовку, в том числе подготовку тех, кто сами работают, подготовку преподавательского состава», — отметил Владимир Путин в ходе встречи с участниками WorldSkills.

Президент РФ подчеркнул, что победа сборной РФ в общекомандном зачете на чемпионате мира в Абу-Даби по баллам — это невероятный прогресс.

«Кроме того, что это невероятный прогресс, приятно также отметить, что именно 50% всех усилий, всех направлений — это важнейшие направления будущего, это так называемая цифровая экономика. Безусловно, это особенно впечатляет, потому что современный успешный специалист, безусловно, должен обладать этими знаниями, навыками в цифровой экономике, робототехникой, программированием», — сказал Владимир Путин.

Напомним, следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в Казани.

«Сам факт того, что мы будем принимать WorldSkills, будет побуждать нас и в дальнейшем двигаться в направлении совершенствования тех навыков, знаний, методик подготовки, которые так замечательно проявились с вашей помощью в этом году», — отметил Владимир Путин, добавив, что экономике РФ нужны сотни тысяч таких специалистов, как участники чемпионата мира.

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