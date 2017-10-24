Комплекс зданий у парка «Зарядье» оценен в 10 млрд рублей

Москва, , 16:09 — REGNUM Комплекс зданий бывшей Военной академии Ракетных войск стратегического назначения может быть продан за 10 млрд рублей одной из компаний, участвующих в конкурсе, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Отмечается, что начальная цена лота была установлена в размере 8,6 млрд рублей. С ценовыми предложениями в департамент обратились две компании: ООО «Сити-девелопер», которая принадлежит O1 Properties и ООО «ГКС-гарант», входящая в структуру «Горкапстроя». Предложенная ими цена составляет 8,9 млрд рублей и 10 млрд рублей соответственно.

До конца недели члены конкурсной комиссии рассмотрят предложения и представленную документацию. Уточняется, что во внимание будет приниматься не только стоимость предложений, но и другие критерии: опыт реализации проектов реставрации объектов культурного наследия, управление объектами в области гражданского строительства, обеспеченность кадровыми ресурсами и другие.

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По условиям конкурса, инвестор будет обязан сохранить облик исторических объектов, приспособив здания под современное использование, а также сделать территорию доступной для посетителей.

Отметим, что комплекс исторических зданий располагается на территории 11 га на Москворецкой набережной. Он состоит из 33 строений включая девять памятников архитектуры. Среди них — Воспитательный дом, основанный в 1746 году. Основную часть комплекса ранее занимала Академия РВСН.

В соответствии с предложенный мэрией концепцией, квартал планируется связать с парком «Зарядье», а воспитательный переоборудовать в гостиницу. Часть зданий подлежит реконструкции для размещения в них апартаментов.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что согласно проекту контракта в исторических зданиях могут быть размещены гостиница, апартаменты, учреждения досуга и спорта, а также ритейл и СПА.

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