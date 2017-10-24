ЕБРР готов инвестировать в «Нафтогаз Украины»

Киев, , 15:49 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажет «Нафтогазу Украины» финансовую помощь только после того, как в компании будут проведены реформы, заявил заместитель директора ЕБРР Марина Петров, сообщает 24 октября УНН.

По ее словам, ЕБРР готов инвестировать в «Нафтогаз», однако прежде банк должен удостовериться, что в компании происходят изменения. Петров отметила, что от нефтегазовой копании требуются реформа корпоративного управления и газового сектора.

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Замдиректора банка напомнила, что ЕБРР начала работать с «Нафтогазом» тогда, когда компания была банкротом, к тому же «Нафтогаз» был главной причиной дефицита бюджета Украины. Тем не менее, подчеркнула Петров, ЕБРР начал вкладывать финансы в «Нафтогаз», поскольку была предложена газовая реформа.

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Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина будет к 2020 году экспортировать газ в другие страны. Коболев считает, что этому будет способствовать рост добычи газа в стране и кредиты от ЕБРР и Всемирного банка.

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