В цену капремонта войдет экспертиза достоверности составленной сметы

Саратов, , 15:39 — REGNUM На заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы обсудили внесенный губернатором Валерием Радаевым законопроект о включении в перечень дополнительных видов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов проведение проверки достоверности сметной стоимости. Как сообщает ИА REGNUM, цена экспертизы составит 0,4% от запланированного капремонта.

По словам заместитель министра строительства и ЖКХ области Александра Пикалова, законопроект внесен в связи с изменениями федерального законодательства. Депутат Леонид Писной — представитель строительного бизнеса высказал сомнения по поводу необходимости внесения этого законопроекта, поскольку согласно постановлению правительства РФ № 427, которым руководствовались разработчики, предлагаемый вид работ включается при финансировании организации на 50% из бюджета субъекта РФ, а Фонд капитального ремонта к таковым не относится. Писной заявил, что нововведение будет выгодно определенным структурам, например, ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», и повлечет за собой повышение взносов собственников на капитальный ремонт.

Замгенерального директора регионального Фонда капремонта Наталья Плеханова встала на защиту законопроекта, отметив, что без экспертизы на достоверность сметы невозможно объявить аукционы на проведение ремонтных работ, которые уже стоят в планах. Ее аргумент — Фонд капремонта является организацией, созданной субъектом РФ, поэтому попадает под действие постановления правительства РФ. В ответ Писной заподозрил регионального оператора в лукавстве. Как он заявил, срыв сроков капремонта Фонд прикрывает необъявленными аукционами. Плеханова возразила, сообщив, что ранее проект сметной стоимости составлялся региональным оператором, а экспертиза оплачивалась из средств штрафного фонда. Ее поддержал глава комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики думы Александр Санинский. Он полагает, что на практике проведение экспертизы позволит сэкономить средства и увеличить темпы проведения аукционов, а, следовательно, и выполнение работ по капитальному ремонту.

По итогам обсуждения было предложено рассмотреть законопроект на внеочередном заседании комитета, а также рекомендовано Фонду капремонта направить официальный запрос в профильные ведомства для прояснения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Фонда капремонта, по итогам третьего квартала собственникам помещений в многоквартирных домах Саратовской области, формирующим средства на счете регионального оператора, начислено взносов на сумму 815,7 млн рублей, собственниками оплачено 595,8 млн. Уровень сбора взносов на капремонт за 2017 год составляет 73%.

В 2017 году Фондом заключены договоры на разработку проектно-сметной документации на капремонт 727 многоквартирных домов и договоры на проведение строительно-монтажных работ в 447 домах. На сегодняшний день в рамках исполнения краткосрочных планов реализации областной программы завершены работы по капремонту 309 домов, произведена оплата работ на сумму 211,4 млн рублей. На 1 октября сумма остатка на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, составляет свыше 541,4 млн рублей.