В Казани увеличится выпуск полиэтилена за счет соглашения с американцами

Казань, , 15:25 — REGNUM Между российской химической компанией «Казаньоргсинтез» и американским лицензиатом полиэтилена Univation Technologies подписано соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, сообщили 23 октября в пресс-службе правительства Татарии.

Соглашение позволит нарастить производство полиэтилена низкого давления (ПНД) с 510 тыс. до 660 тыс. тонн в год на ПАО «Казаньоргсинтез».

Еще одно соглашение было подписано между Альметьевским государственным нефтяным институтом и Университетом Райса (Хьюстон).

Отмечается, что заключенные соглашения стало логическим продолжением сотрудничества двух компаний, которое было начато в 1983 году, когда компания «Казаньоргсинтез» получила лицензию на производство ПНД.

На первом этапе модернизации российской химической компании в 2004-2006 годах производственная мощность выросла с 200 до 510 тыс. тонн в год. В 2006 году «Казаньоргсинтез» и Univation Technologies освоили первый в России выпуск продукции «Политэтитлен-100» (PE-100).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в Ставропольском крае был запущен проект по строительству завода ООО «Ставролена» по выпуску полиэтилена высокой плотности.

Проект стоимостью 4,5 млрд рублей направлен на повышение себестоимости выпускаемой продукции и производство новых марок полиэтилена.

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