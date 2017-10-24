В чувашском Новочебоксарске встали троллейбусы: энергетики требуют

Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске обесточили троллейбусы. Электричество отключено за долги муниципального предприятия троллейбусного транспорта. Подачу электричества планируется возобновить к концу рабочего дня, сообщили ИА REGNUM в АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК).

Сегодня, 24 октября, из-за прекращения подачи электроэнергии перестали ходить троллейбусы по улице Промышленная. Энергетики ссылаются на 1,33 млн рублей долга и говорят, что ограничение будет снято «к концу рабочего дня», движение возобновится.

Напомним, что это не первое в этом году отключение электроэнергии троллейбусному предприятию в Новочебоксарске. Вечером 27 марта из-за прекращения подачи электричества движение троллейбусов было полностью остановлено от нижнего кольца города по улице Промышленная до завода «Химпром». Подача электричества была возобновлена после обещания руководства муниципального предприятия погасить долги: тогда энергетикам было выплачено 6,7 млн рублей с учётом аванса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергетики распространили информацию о том, что с октября они получили право после первого предупреждения ограничивать или отключать потребителей за любой размер задолженности — и это коснётся как граждан, так и предприятий, даже если может привести «к экономическим, экологическим или социальным последствиям». При этом «полное ограничение режима потребления электрической энергии может быть введено в один этап». Федеральные нововведения предоставляют энергосбытовой компании право инициировать ограничение должника «при любой сумме задолженности, не дожидаясь её накопления». Чем и воспользовались энергетики.

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