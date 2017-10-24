Узбекистан к 2020 году практически откажется от экспорта хлопка

Ташкент, , 15:14 — REGNUM В Узбекистане к 2020 году мощность предприятий обеспечат полную переработку производимого в стране хлопка, что может привести к значительному снижению экспорта данной продукции, заявил председатель правления АО «Узбекенгилсаноат» Илхом Хайдаров.

«Согласно программе развития текстильной отрасли Узбекистана, уже к 2020 году мощности предприятий позволят обеспечить полную переработку производимого в республике хлопка», — цитирует слова Хайдарова «Подробно.uz».

Таким образом, отмечает издание, в Узбекистане будет преобладать готовая продукция в экспорте. По официальным данным, в ходе международной хлопковой и текстильной ярмарки в Ташкенте, объемы продаж хлопкового волокна снизились с 700 тыс. тонн в 2015 году до 550 тыс. тонн в 2016 году.

Отмечается, что Узбекистан планирует полностью перейти на выращивание хлопка стандарта устойчивого развития, базирующегося на принципах Better Cotton Initiative (BCI), которые позволяют получать хлопок более экологичным способом.

«Разработка и реализация совместно с фермерами системы производства и поставки текстильным предприятиям хлопка будет способствовать дальнейшему продвижению узбекской продукции на крупные международные рынки», — заключил Хайдаров.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Узбекистане примут комплексные меры для выведения новых сортов хлопчатника, приспособленных к механизированной уборке.

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