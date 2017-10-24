«Крупнейший несырьевой экспортёр России» — Путин про АПК

Москва, , 14:46 — REGNUM Агропромышленный комплекс становится главным несырьевым экспортёром в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Агропромышленный комплекс переходит к новой модели развития. Он становится крупнейшим несырьевым экспортёром нашей страны», — заявил Путин.

По его словам, за январь-август 2017 года зарубежные поставки продовольствия и сельхозсырья выросли на 19,6%, составив 11,9 млрд долларов.

«Это за январь-август. Осень в разгаре, урожай только собран — у нас очень многое впереди!» — указал Путин.

«И для сравнения скажу, что по итогам 2016 года экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1 млрд долларов — за весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 млрд долларов. Экспорт товаров сельхозназначения превысил экспорт вооружений», — добавил президент.