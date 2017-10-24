В Мордовии — один из самых низких уровней безработицы в ПФО

Саранск, , 14:40 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики опубликовала исследование, посвященное уровню безработицы в российских регионах в сентябре. По его итогам Мордовия заняла второе место в Приволжском федеральном округе, уступив лишь Татарстану.

По данным Росстата, в республике уровень общей безработицы составил 3,8%. Третье место поделили Оренбургская и Самарская области. Здесь уровень безработицы равен 4,1%. В целом по России этот показатель установился на уровне 5%.

«Такой результат стал возможен благодаря развитию новых производств, созданию рабочих мест с достойной заработной платой. Для институтов власти Мордовии вопросы занятости наших жителей всегда будут на первом месте. Уже в следующем году мы планируем открыть сразу несколько крупных предприятий в сфере волоконной оптики, электроники, светотехники, агропромышленного комплекса, кабельной и фармацевтической промышленности. Сейчас я готовлюсь к заседанию правительственной комиссии по региональному развитию, на которой, в частности, будут обсуждаться эти, и другие, крайне важные для республики вопросы», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

Добавим, что за 2012−2016 годы в Мордовии создано почти 15 000 рабочих мест.