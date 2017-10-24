Иностранные инвесторы увидели в России точки роста — Путин

Москва, , 14:42 — REGNUM Деловые круги позитивно оценивают перспективы российской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Растёт доверие и желание инвестировать в российскую экономику, в том числе и со стороны иностранного бизнеса», — указал президент.

По его словам, приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил 23 млрд долларов.

«Это в два с лишним разом больше, чем за аналогичный период прошлого года и абсолютный максимум за последние четыре года», — констатировал Путин.

Приток капиталов и восстановление объёмов внешней торговли укрепили платёжный баланс страны — золотовалютные резервы выросли на 13% с начала года, стабилизровался обменный курс рубля. Если международные резервы ЦБ на начало года были 377 млрд, то на 13 октября — уже 427 млрд, указал президент.