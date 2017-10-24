Доходы в бюджет будут расти при снижении зависимости от нефти — Путин

Москва, , 14:41 — REGNUM Доходы в федеральный бюджет в перспективе на ближайшую трёхлетку будут неуклонно расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет!», проходящего в Москве.

«Общие доходы федерального бюджета, безусловно, будут расти», — заявил Путин.

При этом уверенно снижается зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры, указал президент.

«Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины в бюджет, — 51,3%, — то в текущем году уже около 39%. А в ближайшую трёхлетку за счёт нефтегазовых поступлений будет формироваться только треть доходов федеральной казны», — подчеркнул он.

Он отметил, что ненефтегазовый дефицит бюджета также будет сокращаться — в 2019 году он снизится с нынешних 8,5% до 5,9% ВВП. Общий же дефицит федерального бюджета окажется меньше 1%.

Добавим, что форум «Россия зовет!» стартовал 24 октября и продлится до 26 октября.