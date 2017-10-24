Авиакомпания из Омана будет летать в Грузию

Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Авиакомпания Salam Air, которая является дочерней компанией национального авиаперевозчика Омана Oman Air, будет летать в Грузию. По информации МИД Грузии, соответствующая договоренность была достигнута в результате продолжительных переговоров посольства Грузии в Саудовской Аравии с оманской стороной.

С июня 2018 года Salam Air начнет выполнение четырех рейсов в неделю по маршруту Маскат-Тбилиси-Маскат. На состоявшейся в Маскате встрече посла Грузии в Саудовской Аравии, аккредитованного также в Омане, Георгия Джанджгава с руководством Salam Air было принято решение об открытии в Тбилиси представительства оманской авиакомпании.

Посол провел консультации и в министерстве иностранных дел Оманского султаната по вопросу подписания между двумя странами соглашения о воздушном сообщении. Документ будет подписан после прохождения соответствующих процедур, сообщили в министерстве.

«Вступление на грузинский авиарынок авиакомпании Salam Air будет способствовать развитию туризма в нашей стране и созданию новых рабочих мест», — уверены в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В настоящее время на авиарынке Грузии зарегистрированы и выполняют регулярные или чартерные пассажирские и грузовые авиарейсы 49 зарубежных авиакомпаний. Самым крупным грузинским авиаперевозчиком является авиакомпания Georgian Airways, которая, по данным за 2016 год, выполнила 10% всех пассажирских авиарейсов и перевезла 9% всех пассажиров. По обоим показателям она уступает авиакомпании Turkish Airlines, выполнившей в прошлом году соответственно 11% всех рейсов и перевезшей 16% всех пассажиров.