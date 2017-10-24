Безработица в Ингушетии: пока власти борются, 27% жителей сидят без работы

Магас, , 13:58 — REGNUM Уровень безработицы в Ингушетии в течение последних двух лет начал медленно сдвигаться в сторону уменьшения. Тем не менее, в регионе продолжают оставаться без работы почти 27% трудоспособного населения. Об этом заявил министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Зелимхан Котиков, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Общая численность безработных в Ингушетии составляет в настоящее время 68,4 тыс. человек. При этом из них в службах занятости состоит лишь треть — около 23,8 тыс. человек. Их число с 2016 года снизилось почти на три тысячи.

Несмотря на положительную динамику, Ингушетия занимает первое место в России по показателю безработицы. По России средний показатель по безработице составляет 5%. На Северном Кавказе его уровень вдвое выше — около 10%. Ингушетия превышает среднероссийский уровень более чем в пять раз.

На снижение уровня безработицы в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 56,9 млн рублей. Однако в настоящее время минфин Ингушетии выделил лишь 9,8 млн рублей, отметил министр. Очевидно, что без проведения мероприятий по содействию занятости населения, решить проблему с безработицей невозможно. Тем не менее, на выделенные средства в рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» на 1 октября 2017 года трудоустроено лишь 1860 человек, из них постоянную работу получили только 538 бывших безработных, что соответствует лишь немногим более двух процентов от числа всех зарегистрированных безработных.

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Глава республики Юнус-Бек Евкуров признал работу, которая ведется ведомством по сокращению уровня безработицы, недостаточно активной. По его словам, необходимо расширять производства, трудоустраивая в первую очередь молодежь. При этом, как он считает, надо делать акцент на содействии в самозанятости, а также на профессиональном обучении.

Стоит отметить, что на днях в Назрани прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России и Республики Ингушетия». Рассказывая о принимаемых мерах по снижению уровня напряженности на рынке труда, представители власти Ингушетии заявили, что, основываясь на пяти основных точках роста, республика имеет возможность создать до конца 2020 года до 1000 высокопроизводительных рабочих мест.

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По словам сопредседателя регионального отделения ОНФ в Республике Ингушетия Фатимы Барханоевой, в рамках реализации «Стратегии роста» уже удалось создать более 400 рабочих мест. В резолюции конференции были названы такие проекты-локомотивы, которые должны подтянуть за собой другие отрасли, как кластерный проект ООО» Сад-гигант», где создаются сады интенсивного типа, оптово-распределительный центр, консервный завод. Кроме того, были названы проект развития ООО «АТМ» — производство алюминиевых радиаторов отопления, строительство тепличного хозяйства, оптово-распределительной базы, АО «Тенхнопарк «Сердало» — производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов, ООО «Птицекомплекс «Южный» — производство мяса индейки и туристический кластер.

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Напомним, в третьем квартале 2017 года самый высокий уровень безработицы в федеральных округах, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 10,5%. Среди субъектов РФ позицию лидера по безработице занимает Ингушетия — 26,9%. На Северном Кавказе наиболее низкий процент безработных отмечен в Ставропольском крае, где уровень безработицы составляет 5,3%.

Остальные регионы СКФО, по данным Росстата, расположились в следующей последовательности: Чечня — 13,9%, Дагестан — 11,1%, Карачаево-Черкесия — 11%, Северная Осетия — 10,7%, Кабардино-Балкария — 9,7%.

В целом по России, по данным Росстата, в июле-сентябре 2017 года уровень безработицы составил 5%. В Москве он не превысил 1,3%, в Санкт-Петербурге — 1,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 года уровень безработицы в Ингушетии составлял 30,7%. Власти региона рассчитывали снизить число безработных граждан к 2022 году на семь тысяч человек. Рабочие места для них появятся, как докладывали в минтруде, в результате реализации 136 объектов культурного, социального и промышленного значения.