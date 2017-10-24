Концепция национального российского паромного оператора появится в ноябре

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Концепция создания национального паромного и круизного оператора будет разработана в России до конца ноября 2017 года. Уже получена поддержка всех профильных министерств и ведомств. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Мушкарева, вопрос создания национального оператора, который будет возрождать российское пассажирское судоходство, находится в высокой стадии проработки.

«У пассажирского порта «Морской фасад» уже заключён контракт с международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers. До конца ноября этот вопрос будет проработан, выработана юридическая и финансовая схема работы. Мы уже обращались в «Морской фасад», правительство города, министерство транспорта Российской Федерации и другие профильные министерства и ведомства с вопросом о поддержке. Получили позитивные отклики, что необходимо развивать. Тем более, что сейчас в Калининграде строится пассажирский порт «Пионерский». И здесь объединение портов одного бассейна, без сомнений, необходимо», — подчеркнул Андрей Мушкарев.

Чиновник отметил, что проект будет реализован за счет инвестора. Со стороны федеральных и региональных органов власти будет оказана поддержка в виде всевозможных преференций, например, будут предоставлены скидки по портовым сборам.

В настоящее время активно ведутся переговоры с бизнесом, есть заинтересованность как среди иностранных, так и среди российских инвесторов. Объем инвестиций в создание национального оператора составит порядка 150 млн евро.

«В советское время было более 60 круизных судов под советским флагом, которые выполняли абсолютно разные задачи. На наш взгляд, возрождение российского судоходства необходимо. Есть перечень поручений президента Российской Федерации по итогам Госсовета, который прошел в Крыму в августе 2016 года, мы в этом направлении работаем. Уверены, что этот проект сможем реализовать», — заявил Андрей Мушкарев.

Напомним, президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшегося 16 августа 2017 года. Правительству РФ поручено обеспечить начало строительства в 2017 году в г. Пионерском Калининградской области международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов.

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