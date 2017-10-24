В Казахстане с начала 2017 года денежная масса увеличилась на 3%

Астана, , 13:36 — REGNUM В Казахстане с начала 2017 года денежная масса (все деньги в экономике) увеличилась на 3% и составила 20,508 трлн тенге (3,51 трлн рублей), сообщает 24 октября «Казинформ».

Отмечается, что объем наличных денег в обращении в сентябре уменьшился до 1,816 трлн тенге (на 0,2%). При этом денежный агрегат М1, который включает все наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, увеличился до 5,476 трлн тенге (на 15,6%).

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Индикатор М2, включающий наличные деньги и все тенговые и ликвидные валютные депозиты, увеличился до 14,083 трлн тенге (на 8,5%).

Кроме того, по данным издания, денежная база Национального банка Казахстана в сентябре увеличилась до 6,067 трлн тенге, показав рост в 13,6%.

Также увеличился и объем депозитов банков второго уровня (все коммерческие банки) в Нацбанке до 3,947 трлн тенге (на 24,5%).

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