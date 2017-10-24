Власти Симферополя готовятся разорять автолюбителей

Симферополь, , 13:32 — REGNUM Чиновники администрации Симферополя сетуют на то, что городской бюджет терпит убытки от деятельности штрафстоянок, поскольку основные деньги забирает инвестор, а установленный тариф «слишком низкий». Вместо того чтобы устраивать новые бесплатные парковки, чиновники намерены добиваться повышения тарифа за нахождение автомобилей на штрафных стоянках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника Игоря Лукашёва, администрация получает деньги только со штрафстоянки, средства от деятельности эвакуаторов выручает исключительно инвестор.

«Цена за парковку такова, что мы получаем пока только убыток. Будем заниматься вместе с коллегами этим вопросом, чтобы нам повысили цену за парковку на штрафстоянке, поскольку комитет по ценам и тарифам установил нам слишком низкий тариф — на уровне Краснодарского края. Но там другая ситуация, там стоянки и эвакуаторы — муниципальные. А у нас получился перекос: на стоянку — цена низкая, на эвакуацию — высокая», — отметил 24 октября на оперативно-хозяйственном совещании Игорь Лукашёв.

Напомним, по прогнозам чиновников администрации крымской столицы, в 2017 году платные парковки должны принести в бюджет города более шести миллионов рублей. В среднем, одно паркоместо по городу стоит от 100 до 150 рублей в час. В прошлом году по этой статье доходов городская казна пополнилась на пять миллионов рублей. На 2018 года планируется выручить уже 7,7 миллионов рублей.

По информации начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасии Лавриновой, с начала 2017 года в крымской столице эвакуировано более 12 тыс. автомобилей, то есть — примерно 50−60 машин в день и около 1,5 тысячи автомобилей в месяц.

Между тем, по мнению председателя общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Александра Плюты, одними эвакуаторами проблему с пробками в Симферополе не решить.

«Представляете, сколько нам надо эвакуаторов, чтобы, например, на улице Карла Маркса (центральной улице города, — прим. ИА REGNUM ) убрать тот транспорт, который там стоит? Этот вопрос нужно решать комплексно. Необходимо разрешить водителям парковаться только по правой стороне, увеличить количество парковок и усилить контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспорта. У нас нет стоянок. Я 17 лет управляю Союзом автомобилистов, количество стоянок сократилось более чем в три раза», — справедливо отмечал специалист в эфире местной радиостанции.