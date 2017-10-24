Курс доллара на «черном рынке» Туркмении продолжает стремительно расти

Ашхабад, , 13:30 — REGNUM В Туркмении на «черном рынке» доллар США продается уже по 9 манатов, а покупается по 8 — 8,4 маната, хотя всего неделю назад американскую валюту можно было приобрести по 7 манатов за $1. Об этом сообщил портал «Хроника Туркменистана»

«При этом наблюдается дефицит валюты на рынке, купить доллары в эти дни практически невозможно», — отмечает издание.

По мнению местных наблюдателей, к концу октября доллар США может подорожать уже до 10 и более манатов. В то же время официальный курс остается прежним с начала 2015 года — 3,5 манатов за $1.

«Однако в банках валюту можно только продать, но не купить», — констатируют «Альтернативные новости Туркменистана».

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы жители Туркмении и работающие в республике компании стали все чаще сетовать на сложности, связанные с приобретением иностранной валюты, поскольку в этой стране сложился хронический дефицит долларов США и евро.

Туркменистанские власти регулярно вводят новые ограничительные меры, осложняющие покупку, обналичивание и конвертацию валюты. Не менее регулярно меняются и правила пересылки денежных переводов в другие страны.

В марте 2016 года большинство пунктов обмена валют в Туркмении были закрыты. Оставшиеся занимаются преимущественно скупкой долларов США, отказываясь при этом продавать их населению.

А начиная с 1 августа 2017 года в Туркмении начал действовать так называемый «туристический налог» — в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, с иностранных граждан и лиц без гражданства начали взимать по $2 в сутки.

Отметим, с момента обретения Туркменией независимости и вплоть до конца 2014 года официальный курс доллара США в банках этой среднеазиатской страны составлял 2,85 манатов за $1. В начале 2015 года туркменистанское правительство повысило его до 3,5 манатов.