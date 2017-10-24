Глава МЭР: валютные ограничения не нужны

Москва, , 13:33 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил против инициативы Минфина о наделении Банка России правами введения жестких валютных ограничений в период кризиса. Об этом министр заявил 24 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Орешкин напомнил, что в период отмены валютных ограничений в России случилось два кризиса: в 2008-2009 годах и в 2014-2015 годах. По словам министра, в сложной экономической ситуации и в условиях высокой волатильности рынка ни Центробанк, ни правительство России не планировало вводить валютные ограничения.

«Поэтому здесь Минфин немножко поторопился, прописав это в законодательстве. Я выступаю против, такие механизмы нам не потребуются ни в какой ситуации», — заявил Орешкин.

Ранее сообщалось, 24 октября 2017 года в докладе к главе правительства России Дмитрию Медведеву глава Минфина Антон Силуанов выступил за продолжение либерализации финансового сектора и предложил отменить обязательный возврат валютной выручки в страну.

Взамен попросил наделить Центробанк полномочиями жесткого валютного ограничения в период экономических кризисов.

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