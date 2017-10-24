С учётом рисков: Оренбуржье просит для себя кредитную линию

Оренбург, , 13:06 — REGNUM Оренбургская область готова открыть возобновляемую кредитную линию. На портале zakupki.gov.ru опубликованы 12 закупок с максимальной начальной ценой в 49 517 123,29 рублей каждая на общую сумму 594 205 479,48 рублей. Аукционы назначены на 3 ноября.

Согласно техзаданию от исполнителя потребуется оказание финансовых услуг по предоставлению денежных средств в кредит для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Оренбургской области. Возобновляемая кредитная линия должна быть открыта с установлением общего максимального размера предоставленных заказчику средств в размере 250 млн рублей сроком на 761 календарных дней. Период предоставления средств — с 1 декабря 2017 года до 31 декабря 2019 года (включительно).

Привлечение кредитных средств осуществляется по заявке министерства финансов при возникновении потребности. При этом взятые в кредит деньги могут быть потрачены только на покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств региона.

Стоит отметить, что 2018−2020 годы запланирован бездефицитный бюджет. Проект областного бюджета сформирован по доходам и расходам в равных долях: на 2018 год — 71,4 млрд рублей; 2019 год — 73,2 млрд рублей и 2020 год — 74,9 млрд рублей.

Госдолг Оренбургской области на 1 октября 2017 года составил 29 358 317 рублей. Из них объём долга по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы России — 19,1 млн рублей, объём обязательств по госгарантиям — почти 40 тыс. рублей, объём обязательств по ценным бумагам — 10,1 млн рублей. Расходы на обслуживание госдолга в 2017 году составят более 2,1 млн рублей.

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