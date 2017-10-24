Петербургский порт «Морской фасад» на четверть увеличил пассажиропоток

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM За период навигации 2017 года петербургский пассажирский порт «Морской фасад» принял 247 круизных лайнеров и два паромных судна, всего в город на них прибыло 562 682 пассажира. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил коммерческий директор порта Алексей Панфилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению с 2016 годом, пассажиропоток и количество судозаходов в «Морской фасад» в текущем году увеличились на 23% и 19%, соответственно.

По словам главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, в 2017 году количество круизных туристов по всему миру составило более 25,5 млн человек, тогда как буквально десять лет назад эта цифра составляла всего 15 млн. Он подчеркнул, что это самая динамично развивающаяся отрасль туризма, прирост ежегодно составляет более 15%.

«Наша основная задача, чтобы город стал центром притяжения, в том числе для региональных туристов, именно с точки зрения начала круизов как Европу, так и по внутренним водным путям. В этом году побили все возможные рекорды и по количеству судозаходов, и количеству пассажиров, и по самому большому судну, когда-либо заходившему в Петербург. Следующий год будет ещё более перспективным: видим рост порядка 8%. Здесь нельзя останавливаться, потому что наши соседи (Хельсинки, Таллин, Стокгольм) активно строят новые причальные стенки, новые терминалы. Здесь мы должны соответствовать стандартам», — заявил Андрей Мушкарев.

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Ожидается, что в 2018 году число заходов судов в порт «Морской фасад» увеличится на 8%, до 263 судов, а пассажиропоток — на 6%, до 598,9 тыс. человек.

Как подсчитали в порту, в 2017 году им уже воспользовались граждане 180 стран, почти треть из которых, 31%, были гражданами ФРГ. Кроме того, 19% пассажиров составили граждане США и 13% — Великобритании.

«Морской фасад» 35 раз за сезон достигал максимальной загрузки: в порт заходило одновременно по 5−7 судов. В этом году в «Морской фасад» также впервые зашли одновременно девять судов.

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Общий поток туристов, прибывающих в Петербург по воде в порты «Морской фасад», «Морской вокзал», терминалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, в 2017 году возрос на 7%, а количество судозаходов — на 19%.

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