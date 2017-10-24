Рубль ждет заседание ЦБ РФ

Москва, , 12:26 — REGNUM Котировки на черное золото сегодня, 24 октября, снижаются. Скорее наоборот Baker Hughes в пятницу вновь сообщила о сокращении числа действующих буровых установок в США за минувшую неделю на 7 штук — до 736 установок. Среди других факторов, которые поддерживают цены на нефть можно отметить активный спрос в Азии, особенно в Китае и Индии. В январе-сентябре импорт нефти Китаем обновил рекорд и вырос в годовом выражении на 12%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Технически нефть brent продолжает консолидироваться вблизи локального максимума 58,87.

Для отечественной валюты ключевым событием этой недели станет заседание ЦБ РФ. Решение по ставке будет принято уже в эту пятницу. Ожидается снижение в рамках 0,5% с текущего уровня в 8.50% годовых. Однако, учитывая в том числе комментарии Ксении Юдаевой можно предположить, что в этот раз ставка будет понижена на 025%. Более того динамика продолжится пока инфляция не превысит таргета регулятора в 4%. Сейчас она составляет порядка 3%.

В свою очередь рубль/доллар продолжает стоять в узком диапазоне, что закономерно. С одной стороны нефть продолжает консолидироваться, с другой впереди заседание ЦБ РФ, которое также сдерживает активность в рубле.

До конца недели в случае если нефть останется на текущих уровнях, вероятно, валютная пара usd/rub продолжит консолидироваться в рамках диапазона 57 — 57,7.