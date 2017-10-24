Позитивные новости толкают нефть к $60

Москва, , 12:23 — REGNUM Нефть марки Brent 23 октября снизилась на 0,8%, достигнув отметки $57,18 за баррель. Рынок снова отступил от максимальных отметок 2017 года. Участникам рынка не хватает решительности для преодоления важной технической зоны сопротивления $58−59, несмотря на все более позитивный для нефтяных котировок новостной фон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

В прошлую пятницу опубликованные данные от агентства Baker Hughes показали сокращение нефтяных буровых установок в США на семь штук, что стало самым низким значением с начала лета текущего года. Появилась ответная реакция со стороны главы ОПЕК на слова российского президента Владимира Путина, сказанные в начале октября на «Российской энергетической неделе». Мохаммед Баркиндо очень положительно отнесся к возможности продления соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ до конца 2018 года. И, наконец, дестабилизирующие события вокруг независимости Иракского Курдистана, которые могут сократить добычу и поставки иракской нефти на мировые рынки.

Сегодня участники рынка сосредоточатся на американской статистке по запасам нефти. В 23:30 по мск Американский институт нефти опубликует предварительные данные. В случае если данные укажут на сокращение запасов, нефтяные котировки, учитывая общий позитивный новостной фон, предпримут еще одну попытку пройти отметки $58,00−59,00 за баррель. В случае роста американских запасов, цена Brent останется на текущих отметках в $57.