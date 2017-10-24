Минфин предлагает разрешить экспортерам не возвращать выручку в Россию

Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроекты, разрешающие возврат валютной выручки в рублях и внесенные правительством РФ в Госдуму в начале октября, могут оказаться недостаточными для либерализации валютного законодательства. Экспортерам нужно разрешить не возвращать валютную выручку в Россию, передают 23 октября «Известия» со ссылкой на предложения федеральных чиновников.

По данным издания, в министерстве финансов был выработан документ, в соответствии с которым валютное законодательство предлагается либерализовать еще больше. Источники утверждают, что обсуждение данного вопроса проходило между министром Антоном Силуановым и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Силуанов предложил внести поправки в закон о валютном контроле в части, описывающей финансовые операции между резидентами и нерезидентами. Для осуществления надзора Минфин предложил наделить дополнительными полномочиями Центральный Банк и Правительство России.

Такие полномочия, в случае необходимости, позволят требовать от экспортеров возврата выручки Россию, обязательной продажи валюты, необходимости получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Пресс-секретарь председателя правительства России Наталья Тимакова сообщила, что совещаний у Медведева на эту тему не было, а представитель Минфина отказалась комментировать предложение Силуанова.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива об отмене обязательного возврата валютной выручки в страну относится к новым инициативам Минфина. Ранее, в ходе заседания фракции «Единой России» в Госдуме, министр финансов РФ также предупреждал о том, что с 2019 года предполагается сокращение использования резервных фондов государства.

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