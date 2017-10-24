СГК отреагировала на все обращения потребителей на «прямую линию»

Барнаул, , 11:56 — REGNUM По каждому энергетики провели работу как с жителями, так и с представителями управляющих организаций, обслуживающих дома, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).В ряде случаев к приходу представителей инспекции Барнаульской тепломагистральной компании СГК проблем с отоплением уже не было. Это показали и замеры в квартирах, и показания, снятые специалистами на тепловых узлах.

Так, в результате проверки по адресу Шукшина, 10, где жители дома жаловались на недостаточное теплые батареи и шум в системе отопления, замеры в квартире показали нормативную температуру воздуха — 24 градуса Цельсия. Что касается состояния системы отопления, то во время проверки шума обнаружено не было. Энергетики разъяснили, какие проблемы должна решать управляющая компания, и прозвучавшая в обращении жителей — одна из них. Если ситуация повторится, то необходимо обратиться в жилищную организацию — именно она отвечает за состояние внутридомового оборудования и исправность его работы.

Проверка по двум адресам — Телефонная, 46 и Братский, 8 — показала, что низкое качество отопления связано с работой управляющих компаний. Дом по последнему адресу находится в непосредственном управлении жильцов и не имеет акта готовности к зиме. Расчетное сопло на элеваторном узле дома не установлено, и, помимо прочего, к дому самовольно пристроены помещения. Специалисты СГК сделали правильные расчеты для этого дома и выдали предписание на устранение несоответствий.

В ходе «прямой линии» энергетикам поступило одно обращение с жалобой на «перетоп». Замеры на месте показали, что элеваторный узел работает согласно выставленным параметрам и излишек тепла в дом не поступает.

«Рейд показал, что отопление горожанам подается согласно установленным нормативным параметрам, — отметил директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс. — Порой звонки оказались вызваны личными ощущениями жителей, ведь у каждого из нас свои критерии комфорта в доме. Кому-то хочется, чтобы было теплее, кто-то наоборот любит прохладу. Тем не менее мы и дальше будем реагировать на обращения наших потребителей и в рамках своих полномочий решать возникающие проблемы».