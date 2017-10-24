«Ельцин-центр» в счёт долга «передаст» помещения МУГИСО

Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM На Урале правительство Свердловской области и руководство «Президентского центра Б.Н. Ельцина» представили на рассмотрение комитета по вопросам законодательства регионального законодательного собрания план выплаты процентов по кредиту выделенному ранее «Ельцин-центру». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Как пояснил исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Сергей Сосновских, ранее «Ельцин-центр» вернул региону основной долг в размере двух млрд рублей. Для погашения процентов по кредиту, которые оцениваются в размере порядка 170 млн рублей, «Ельцин-центр» передаст помещения площадью 652 квадратных метра. После принятия их в имущество Свердловской области помещения предлагается передать фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» на неопределенный срок в безвозмездное пользование — для осуществления фондом уставной деятельности.

Депутаты комитета одобрили многоходовую сделку, а окончательное решение будет принято на очередном заседании законодательного собрания Свердловской области 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на строительство «Ельцин-центра» было выделено пять миллиардов из государственной казны и два миллиарда из бюджета Свердловской области и ещё порядка двух миллиардов рублей составили частные инвестиции. Открытие самого центра состоялось в ноябре 2015 года. Основной долг перед Свердловской областью фонд первого президента России погасил в конце сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ельцин-центр» погасил долг в 2 млрд рублей перед Свердловской областью