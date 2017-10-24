Рубль укрепляется за счет российских компаний

Москва, , 11:26 — REGNUM Российским компаниям предстоит выплатить в бюджет не менее 1,3 млрд рублей, что играет в пользу укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Российская валюта продолжает консолидироваться в пределах 57,3−57,8 рублей за доллар, даже несмотря на отрицательную динамику цен на нефть. Подстегивает рост рубля приближение налогового периода, уже 25 октября должны завершиться выплаты налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость и акцизов, а в следующий понедельник (30 октября) завершится уплата налога на прибыль», — объясняет Люшин.

Кроме того, по его словам, рубль поддерживает и растущий интерес крупных инвесторов к российскому госдолгу. Он особенно заметен в преддверии заседания совета директоров Центробанка РФ 27 октября, на котором может быть принято решение об очередном снижении ключевой ставки.

«Дело в том, что после снижения ставки российские облигации госзайма существенно прибавят в цене и иностранные инвесторы спешат сыграть на этом», — считает Люшин.

Эксперт предполагает, что все эти факторы в совокупности ослабят американскую валюту.

«Высока вероятность, что курс доллара может просесть до 57 рублей в ближайшие два дня», — рассчитывает Люшин.