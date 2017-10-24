«Перевыполнили планы» — Силуанов о политике Минфина и ЦБ

Москва, , 11:25 — REGNUM Правительство РФ перевыполнило антикризисные планы, поставленные им в 2016 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

«Если вспомнить предыдущий форум, то мы ставили задачу, как нам обеспечить темпы роста экономики, восстановление динамики промпроизводства, инвестиций. Обсудили те планы, которые были намечены… ну и, наверное, перевыполнили, я думаю. Перевыполнили», — заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что благодаря достаточно жёсткой бюджетной политике Минфина Центральному банку удалось достичь больших успехов в смягчении денежно-кредитной политики, не выходя за рамки жёсткой монетарной политики.

«Наша задача — Минфина — в том, чтобы ЦБ было больше возможностей для смягчения ДКП. Мы проводим умеренно жёсткую бюджетную политику. <…> Это даёт возможность Центробанку проводить более мягкую политику, снижать ставки», — указал Силуанов.

«Мы видим, что несмотря на достаточно консервативный подход к ЦБ смягчению денежно-кредитной политики, инфляция снижается устойчиво. Мы не ожидали, что в этом году будет на историческом минимуме уровень инфляции — около 3%, хотя наши ожидания были около 4%, и наш таргет (целевой ориентир — прим. ИА REGNUM) находится вокруг этой цифры», — констатировал глава Минфина.

Он подчеркнул, что снижаются ставки процентные, снижается стоимость выпускаемых Минфином ценных бумаг — (7,5% против 8,5−9% в 2016 году).

«Снижается риск-премия на вложения в Россию. Мы видим в основном позитивные реакции на ту политику, которую проводят денежные власти», — отметил министр.