Украинские подземные хранилища газа заполнены более, чем наполовину

Киев, , 11:25 — REGNUM 16,972 млрд кубометров природного газа закачала Украина в подземные хранилища газа (ПХГ) по данным на 22 октября 2017 года, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно статистическим данным, за 22 октября Украина импортировала из Словакии 18,82 млн кубометров газа, из Венгрии — 10,12 кубометров газа, из Польши — 6,02 кубометра газа. Таким образом, компании — экспортеры продали Украине за 22 октября 34,952 млн кубометра голубого топлива.

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Отмечается, что собственная добыча природного газа на Украине за 22 октября составила 58,24 млн кубометров газа. В целом украинские ПХГ заполнены на 54%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине расположены 12 подземных хранилищ, способных вместить порядка 31 млрд кубометров природного газа.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что госкомпания «Укргаздобыча» заключила два контракта с хорватской фирмой Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение 12 новых скважин в Полтавской области.

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