Воронежские власти ищут кредиторов

Воронеж, , 11:00 — REGNUM Четыре аукциона на заключение государственных контрактов по предоставлению кредитов на общую сумму в 5,28 млрд рублей объявлены департаментом финансов Воронежской области. Извещения о проведении аукционов были размещены накануне, 23 октября, на сайте госзакупок.

Цель открытия кредитных линий, в соответствии с документами, — финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Воронежской области.

По условиям тендеров, открытие кредитной линии на сумму 1 млрд 280 млн 930 тыс. обойдется бюджету в 326,7 млн рублей. Организации, которая откроет области кредитную линию в 2 млрд рублей, будет выплачено более 500 млн рублей, каждая из двух кредитных линий в 1 млрд рублей обойдется бюджету в 255 млн рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 10 ноября 2017 года, аукцион состоится 13 ноября.

Общая сумма государственного долга Воронежской области по данным на 1 октября этого года составила 27 млрд 225,3 млн рублей.

При этом в структуре госдолга региона сегодня нет коммерческих кредитов — 21,2 млрд составляют бюджетные кредиты, еще 6 млрд долг в государственных ценных бумагах. За месяц задолженность региона даже немного снизилась — на 1 сентября госдолг составлял 27 млрд 234 млн рублей.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года, по поручению президента Владимира Путина будет запущен процесс реструктуризации госдолга регионов РФ — речь идет именно о бюджетных кредитах. До 2024 года регионы получат возможность расплатиться по госдолгу, существенно сократив затраты на эти цели.