Скидка на помогла: бывший Marriott в Казани остался без покупателя

Казань, , 10:56 — REGNUM Повторные торги по продаже бывшего отеля Marriott в Казани даже после удешевления лота закончились неудачно. На аукцион не было подано ни одной заявки, хотя цена была опущена с 1,2 до 1,08 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Здание площадью 7 044,5 кв. м на улице Карла Маркса, 6 является собственностью обанкроченного ООО «Динамикс Групп». В рамках конкурсного производства, открытого в отношении него с 16 августа 2016 года, ООО в виде единого лота реализует шестиэтажное здание, движимое имущество и участок площадью 1 812 кв. м. Ситуация осложняется тем, что имущество находится в залоге у АО «БМ-Банк», а также тем, что покупатель с приобретением лота получает дополнительную нагрузку в виде охранных обязательств. В границах участка расположено достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI — XVIII веков». Охранное обязательство заключено с минкультуры Татарии 31 января 2012 года и перейдёт к покупателю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротство ООО «Динамикс Групп» инициировано 16 ноября 2015 года АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк». Сумма претензий составила более 2,12 млн рублей. Завершить конкурсное производство должны были 13 сентября 2017 года, но из-за того, что имущество не реализовано, срок продлён до 13 декабря 2017 года.

Отметим, в столице Татарии на сегодня имеются только 19 гостиниц категории четыре «звезды», к которой и относился реализуемый отель.

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