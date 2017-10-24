«Тюменьэнерго» готовит концепцию развития энергетики арктической зоны

Москва, , 10:33 — REGNUM Специалисты «Тюменьэнерго» разрабатывают концепцию развития энергетической инфраструктуры Арктической зоны. Компания намерена осуществить инвестиции в электросетевую и генерирующую инфраструктуру Ямала, заявил гендиректор «Тюменьэнерго» Сергей Савчук в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, в настоящее время на Ямале необходимо создание полноценной энергетической инфраструктуры. Она должна обеспечить как надежное электроснабжение региона, так и импульс для развития других отраслей промышленности. Тем самым будет сделан вклад в социально-экономическое развитие России в целом.

Бесперебойное централизованное энергоснабжение арктических территорий является непременным условием реализации здесь масштабных проектов. Один из наиболее перспективных регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ.

На Ямале планируется реализовать 36 проектов в области промышленности и инфраструктуры, в числе которых — строительство морского порта Сабетта и проект «Энергия Арктики». Первый позволит транспортировать грузы по Северному морскому пути, второй предполагает создание Северного широтного хода.

Как рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, на сегодняшний день система электроснабжения региона позволяет не только закрывать потребности Салехарда, но и создавать новые производства. Так, закончено строительство линии электропередачи Надым — Салехард, подстанций «Салехард», «Северное Сияние» и «Полярник». Проводится подключение энергоузла Салехарда к централизованной системе электроснабжения.

По сетям «Тюменьэнерго» на Ямал поступает около 10 млрд кВт*ч электроэнергии в год.

Читайте также: Интернет-кабель через Арктику принесет выгоду половине земного шара