На Украине продолжает падать производство стали

Киев, , 10:22 — REGNUM На 11,6% упало производство стали на Украине за первые три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 24 октября УНИАН.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), Украина произвела в январе-сентябре 2017 года 16,138 млн тонн стали. Рейтинг Украины в мировом рейтинге производителей стали уменьшился на один пункт — с 12-го до 13-го места.

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Отмечается, что лидером среди производителей стали за первые три квартала 2017 года остался Китай, который произвел 638,7 млн тонн стали, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В целом же рост производства стали в мире (среди 67 стран, входящих в рейтинг WSA) за январь-сентябрь 2017 года составил 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Напомним, в 2013 году Украина произвела 32,7 млн тонн стали. С 2014 года Украина стала снижать темы выплавки стали, произведя в 2014 году 26,171 млн тонн стали, в 2015 году — 22,935 млн тонн стали, в 2016 году — 24,2 млн тонн стали.

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