Врио губернатора Приморья Тарасенко в наследство досталась кредитная кабала

Владивосток, , 10:23 — REGNUM Дальневосточные регионы демонстрируют стабильность в части сохранения своих кредитов на прежнем уровне: суммарный госдолг субъектов ДФО уже 2 месяца составляет 151 млрд рублей. В лидерах по-прежнему Якутия, которая должна треть от этой суммы — 50,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина по долгам субъектов РФ по состоянию на 1 октября 2017 года.

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Якутия снизила объём своих долговых обязательств на 300 млн рублей за 2 месяца. Освободился от малой толики долгов занимающий второе место по их объёму в ДФО Хабаровский край, погасив порядка 600 млн рублей из 37 млрд: осталось отдать ещё 36,4 млрд. Замыкающая тройку должников Амурская область не изменила с августа размер своего госдолга, он составляет 27,5 млрд рублей.

Почти на 400 млн меньше стал объём долгов Магаданской области, сократившись за 2 месяца до 12,1 млрд рублей. Еврейская автономия стала должна на 200 млн рублей меньше, на 1 октября — 5,5 млрд. Приморье тоже рассчитывалось по кредитам, но незначительно, отдав всего 60 млн. В итоге от экс-главы края Владимира Миклушевского исполняющему обязанности губернатора Приморья с октября 2017 года Андрею Тарасенко досталось в наследство 5 млрд рублей займов притом, что на момент вступления в должность Миклушевского регион должен был всего 568 млн рублей.

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Сохранила на прежнем уровне свои кредиты Камчатка (3,7 млрд рублей). Зато долги нарастила Чукотка, добавив к 9,3 млрд рублей бюджетных кредитов 1,7 млрд рублей госгарантий, итого — 11 млрд рублей.

Отметим, что дальневосточный лидер по долгам — Якутия — также, как и Приморье копила кредиты при действующем главе Егоре Борисове. На момент его вступления в должность исполняющего обязанности главы республики, регион должен был государству и банкам 24,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России стартует реструктуризация долгов регионов по инициативе президента РФ Владимира Путина, но коснётся она не полной суммы долговых обязательств. Так, главный должник ДФО — Якутия сможет льготно рассчитываться только по долгу в 12,4 млрд рублей, отмечал министр финансов республики Валерий Жондоров. Кроме того, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов полагает, что теперь не возвращённые регионами долги перейдут на региональные банковские и финансовые структуры.