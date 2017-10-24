Проектировщики из Воронежа разработали 5 вариантов тоннеля под Севастополем

Севастополь, , 10:02 — REGNUM Специалисты ООО «Инжсервис» (г. Воронеж) разработали пять вариантов строительства подводного тоннеля в Севастопольской бухте, который свяжет центр города и Северную сторону. Максимальная глубина прокладки магистрали — 26 метров ниже дна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компания предлагает проект четырехполосного сдвоенного тоннеля протяженностью от 1,73 до 2,29 км. Самый глубокий вариант предполагает размещение нижней точки на 26 м ниже уровня дна моря. Общая стоимость строительства тоннеля может составить от 19,3 до 30,4 млрд рублей, сообщает проектная организация.

Проблема, которую предстоит решить — подъезд к месту входа в тоннель в центре города. По предварительным расчетам «Инжсервиса», к тоннелю необходимо будет построить подъездные пути и реконструировать около четырех километров прилегающих улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад правительство Севастополя заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства тоннеля. Заключение Госэкпертизы о возможности строительства транспортного перехода будет готово через год — после проведения обширных изыскательских работ.

Отметим, что воронежские проектировщики не стали дожидаться заключения экспертов либо объявления конкурса проектов.

Подобный прием использовал руководитель дизайн-студии Артем Лебедев, предложив свой эскизный проект обустройства береговой линии в Балаклаве и яхтенной марины в Балаклавской бухте.

Власти Севастополя отозвались о проекте как о перспективном, который будет использован при разработке концепции.

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Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Титов заявлял о том, что в рамках ТЭО будет рассмотрено не менее пяти вариантов, в том числе, возможность строительство моста над бухтой.

«Нужно предусмотреть места входа и выхода транспортного перехода на обеих сторонах, проанализировать потоки, оценить объем реконструкции дорог и новых развязок, которые подключат тоннель», — отмечал чиновник.

Об идее строительства тоннеля под Севастополем впервые заявил губернатор города Дмитрий Овсянников — в докладе президенту Владимиру Путину 20 сентября. Тогда он назвал приблизительную стоимость строительства в пять миллиардов рублей. Президент поручил доработать проект и доложить ему о результатах.

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