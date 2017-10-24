Госдуме предложили скорректировать бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Москва, , 10:00 — REGNUM Законопроект, направленный на корректировку параметров бюджета Пенсионного фонда на 2017 год, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Изменения вносятся в связи с уточнением показателей социально-экономического развития до 2020 года по базовому варианту.

Планируется уменьшить объём межбюджетного трансферта в фонд на обязательное пенсионное страхование, на 30 млрд рублей — до 959,1 млрд рублей в связи с планируемым увеличением объёма страховых взносов на выплату страховых пенсий из-за увеличения показателя по фонду заработной платы на 2017 год на 507 млрд рублей, то есть до 20 983 млрд рублей.

Также будет уменьшен объём средств межбюджетного трансферта на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счёт Фонда национального благосостояния (1222,2 млн рублей). Фактическая потребность в этих средствах в 2017 году составила 5543,8 млн рублей против 6766 млн рублей, предусмотренных при формировании бюджета фонда, отмечают авторы.

Также в правительстве фиксируют снижение в 2017 году количества заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии со 135,9 млн рублей, предусмотренных при формировании бюджета Фонда, до 116,3 млн рублей будет скорректирован объём доходов и расходов по накопительной составляющей бюджета фонда. При этом неиспользованный остаток средств в размере 19,6 млн рублей предлагается учесть в распределительной составляющей бюджета фонда и использовать эти средства на другие направления маткапитала — на улучшение жилищных условий или образование ребёнка.